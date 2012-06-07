На Подолі відбулася інформаційно-просвітницька акція "Світ без тютюну"

Київ, 7 червня. УНІАН. Добровільні помічники на громадських засадах у сфері надання соціальних послуг Подільського районного соціального центру організували та провели інформаційно-просвітницьку акцію "Світ без тютюну" на масиві Виноградар та на Контрактовій площі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Подільської райдержадміністрації.

Волонтери під час інформаційної акції розповсюджували листівки щодо здорового способу життя.

Довідка УНІАН. В Україні палить близько 11, 5 млн. жителів, з них - 9,1 млн. чоловіків та 2,5 млн. жінок. У відсотковому відношенні - 60% і 11,2% відповідно. Приблизно третина населення у віці від 18 до 25 років - є постійними курцями. Більш, як половина всіх курців свою першу сигарету викурили у віці до 12 років.