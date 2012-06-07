Відкриття IX Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця

8 червня о 18.00 урочисто відкриють IX Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця.

О 16.30 відбудеться прес-конференція присвячена відкриттю конкурсу, на якій будуть підніматися питання проведення конкурсу під час ЄВРО 2012, особливості цьогорічного музичного форуму, структури конкурсу, програми виконавців, концертного життя лауреатів конкурсу, передбачених

гастролей лауреатів.

В рамках урочистостей відбудеться концерт за участю Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України під диригуванням народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв Російської Федерації, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Володимира Сіренка, а також Романа Лопатинського - володаря I премії VIII Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті В.Горовиця в середній групі.

Адреса проведення: Національна філармонія України (Володимирський узвіз, 2). Потрібна акредитація.