В реконструкції Андріївського узвозу виявлено порушення

Київ. 7 червня. УНІАН. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Києві відмовилася вводити в експлуатацію Андріївський узвіз у Києві у зв`язку з виявленими порушеннями в його реконструкції, повідомляє інспекція на офіційному сайті.

Інспекція наклала штрафні санкції на генерального підрядника і фахівця з технічного нагляду.

Основні претензії інспекції стосуються якості проведених робіт, зокрема, відсутності в конструкції мостіння вертикальної та горизонтальної гідроізоляції стін існуючих будівель і двох шарів глиняного замку, відсутність основи для укладання бруківки з армованого бетону.

Крім того, під час перевірки зафіксовано виконання будівельних робіт фасадів будівель на 80%, мостіння — на 75%, тротуарів — на 90%, мереж — на 70%. Також не вирішено питання безперешкодного доступу маломобільних груп населення та установлення цоколів на будинках у зв`язку з пониженням тротуарів на один метр.

Генеральному підряднику будівництва направлено розпорядження з вимогами усунути виявлені недоліки та накладено штрафні санкції у розмірі 49 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 3 червня ц.р. після реконструкції відкрили Андріївський узвіз.

Реконструкція Андріївського узвозу тривала з вересня 2011 року.

Раніше голова КМДА Олександр Попов заявляв, що на проведення реконструкції узвозу, зокрема, заміну бруківки, ремонт фасадів, а також устаткування інженерних мереж витрачено 45 млн. грн.