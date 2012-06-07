Розв'язку біля моста Патона в експлуатацію не введено

Київ. 7 червня. УНІАН. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Києві виявила порушення в будівництві розв`язки біля моста Патона й не дала згоди на введення об`єкту в експлуатацію, повідомляє інспекція на своєму офіційному сайті.

Зокрема, в інспекції виникли питання щодо заниження категорії складності об`єкту, який повинен належати мінімум до IV категорії складності.

Також виявлено роботи, які не відповідають проектній документації, а саме: ширина проїзду на бульварі Дружби Народів становить 7 метрів замість запроектованих шести метрів, побудовано двосмуговий проїзд, а не пішохідний перехід, як вказано в проекті, технологічні проходи побудовані з відхиленнями від документації.

Крім того, виявлено порушення в проектній документації.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Києві направила розпорядження замовнику, проектувальнику й генеральному підряднику з вимогою усунути виявлені порушення й наклала штрафні санкції в розмірі від 90 до 370 мінімальних заробітних плат.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня, після ознайомлення з рухом по новій транспортній розв`язці в районі моста Патона в Києві, прем`єр-міністр України Микола Азаров висловив думку, що її необхідно обладнати дорожніми покажчиками для полегшення орієнтування водіїв.