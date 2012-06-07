Святошин посів третє місце за результатами кампанії з благоустрою у місті

Київ, 7 червня. УНІАН. Святошинський район посів третє місце за результатами кампанії з благоустрою у місті.

Як повідомляється на сайті Святошинської РДА, першими районами у змаганнях визначені Печерський та Оболонський, друге місце розділили Шевченківський та Дарницький райони, третіми у рейтингу стали Святошин та Солом’янка.

"Першочерговим завданням зараз вбачаємо ремонт покрівель та вхідних груп житлових будинків, встановлення П-образок, - згідно звернень громадян до Call-центру. За квартплату й власні кошти КП "Дирекція ДУОЖФ" відремонтовано дахи у 180 квартирах, це близько 80 відсотків загального обсягу робіт. Зараз виконуються роботи там, де треба ремонтувати великі площі, завершити їх маємо до 20 червня", - сказав заступник голови Святошинської РДА з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій Іван Богославець.

