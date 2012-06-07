ОСББ вимагають вирішення питання щодо прибудинкових територій

Київ. 7 червня. УНІАН. Представники об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) вимагають від київської влади вирішити питання з документальним безплатним оформленням прибудинкових територій житлових будинків столиці, відповідно до положень Земельного кодексу.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив голова правління громадської організації «Асоціація територіальна громада» Сергій Дєдов, 1 червня цього року більш як 150 голів правлінь ОСББ і ЖБК провели пікетування Київської міської державної адміністрації з вимогою вирішити земельні питання та інші проблеми функціонування ОСББ.

Він відзначив, що за останні п`ять років не вирішено жодного питання життєдіяльності ОСББ. «Не визначений сьогодні виконавець послуг, не вирішені земельні питання. Жоден ЖБК і ОСББ не одержав акту користування чи власності на земельні ділянки», - зазначив С.Дєдов.

За його даними, лише 23 із більш як тисячі ОСББ і ЖБК у Києві мають такі акти, а всі решта будинки юридично «висять в повітрі» і незаконно користуються своїми прибудинковими територіями, а, отже, у будь-який момент можуть їх позбутися.

С.Дєдов відзначив, що такі прецеденти вже є. Наприклад, 15 червня ц.р. Господарський суд Києва за позовом прокуратури Голосіївського району зобов`язав ОСББ «Білий дім» звільнити прибудинкову територію у зв`язку з відсутністю правовстановлюючих документів на землю, залишивши за ОСББ лише ділянку землі під будинком.

Голова правління громадської організації «Спілка власників житла Дарниці» Богдан Гребенюк відзначив, що деяким ОСББ пропонують брати землю в оренду на п`ять років, проте об`єднання у такому разі будуть вимушені платити високий податок на землю, а вартість оформлення документів у Києві становить 60-80 тис. грн, що у свою чергу призведе до збільшення комунальних тарифів для мешканців будинків.

«На сьогоднішній день, щоб законно оформити свою прибудинкову територію, майже 300 будинків вже розробили і подали документацію на оформлення цих територій. Але, за нашою інформацією, за останні 5 років жодному будинку не були надані земельні ділянки у власність чи користування», - зазначив він.

Б.Гребенюк також відзначив, що невизначення меж прибудинкових територій і відсутність оформленої документації на землю призводить до того, що кияни не розуміють, як розраховуються тарифи за прибирання прибудинкових територій і обслуговування інженерних мереж, що розташовані на них.

С.Дєдов повідомив, що за підсумками зустрічі з першим заступником голови КМДА Олександром Мазурчаком під час пікетування, в адміністрації пообіцяли, що КМДА визнає, що взяття прибудинкової території в оренду неприйнятно для ОСББ і ЖБК.

«Вдалося вибити дозвіл на те, що 400 ЖБК і ОСББ максимум за два тижні одержать свої нові тарифи, які лежали без затвердження. Більш того, КМДА зобов`язалася, що тепер тарифи затверджуватимуться впродовж 30 днів і не більше... Будуть довідки надаватися у відділ пільг і субсидій про те, що цей тариф діє», - сказав С.Дєдов.

Крім того, вдалося домовитися про створення трьох робочих груп з узгодження тарифів, з роботи з «Київенерго» і «Київводоканалом», а також із земельних питань.

Б.Гребенюк зазначив, що в КМДА пообіцяли впродовж місяця розробити порядок оформлення і передачі у власність чи користування будинків і прибудинкових територій для ОСББ і ЖБК за спеціальними тарифами.

«Влада пообіцяла впродовж двох тижнів переглянути і затвердити програму з оптимізації тарифів на комунальні послуги. Зокрема, це стосується питання компенсації будинкам за мешканців-пільговиків, що зараз відбувається дуже напружено і будинки мають величезні борги», - зазначив він.