У неділю освячуватимуть золоті хрести найвищого собору у Києві

Київ. 7 червня. УНІАН. Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) блаженніший митрополит Володимир у неділю, 10 червня, відвідає Собор Благовіщення Пресвятої Богородиці у Святошино, де звершить літургію.

Як повідомили УНІАН у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ, після богослужіння митрополит Володимир освятить золоті накупольні хрести, які буде встановлено на собор. Освячення хрестів почнеться об 11.00.

«Україна готується приймати гостей Євро-2012. У дні, коли офіційно відкривається чемпіонат, «західні ворота» столиці - в’їзд до Києва по Житомирській трасі - буде прикрашено золотими хрестами Благовіщенського собору. 10 золотих хрестів, найбільший із яких заввишки 6 метрів - найвищий у Києві, прикрасять бані одного з найвищих соборів Києва. Золотоверхий Київ зустрічатиме гостей Євро-2012 золотими хрестами», - повідомили у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.

*** Будівництво собору Благовіщення Пресвятої Богородиці у Святошино почалося в 1999 році. Першу службу відправили на Різдво у 2001 році. У 2004 р. митрополит Володимир освятив дзвони для майбутнього собору. Настоятель собору - протоієрей Віталій Косовський.