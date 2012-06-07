На станціях метро заборонена торгівля з пересувних об’єктів

Київ. 7 червня. УНІАН. На центральних станціях Київського метрополітену з метою забезпечення безпечних перевезень пасажирів на період проведення Євро-2012 з 7 червня по 1 липня заборонена торгівля з пересувних об’єктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі метрополітену, торгівля заборонена на прилеглих до фан-зони станціях "Хрещатик", "Театральна", "Поштова площа", "Площа Льва Толстого", "Золоті ворота".

Також у дні проведення матчів чемпіонату 11, 15, 19, 24 червня і 1 липня на станціях метро не буде здійснюватись торговельна діяльність з пересувних об’єктів комерційної торгівлі та соціально-побутового призначення (МАФи, лотки).

У повідомленні йдеться, що керівництво КП "Київський метрополітен" не видавало жодних розпоряджень щодо припинення розміщення пересувних торговельних об’єктів.

«Щодо звинувачень метрополітену в самоуправстві, які розповсюджують деякі ЗМІ, повідомляємо, що, незважаючи на те, що розміщення пересувних засобів торгівлі на даний час законодавчо не врегульовано, КП "Київський метрополітен" продовжив договори на розміщення цих об’єктів. Станом на 7.06.2012 було продовжено дію 43 договорів з підприємцями, які, в тому числі, реалізовують пресу на 135 торговельних об’єктах, розміщених на території метрополітену», йдеться у повідомленні.

Адміністрація КП "Київський метрополітен" просить підприємців та громадян з розумінням поставитися до обмежень торговельної діяльності на території метро, оскільки це тимчасовий захід.