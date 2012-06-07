Суд скасував ще одне земельне рішення Київради
12:40, 07 червня 2012Київ
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Щодо передачи ділянки на Печерську
Київ. 7 червня. УНІАН. Окружним адміністративним судом Києва задоволено позов прокуратури столиці і скасовано рішення Київради від 2010 року про передачу ТОВ «Воденергоремонтаж» ділянки площею 3,44 га під будівництво адміністративно-готельно-житлового комплексу на вулиці Старонаводницькій, 10 у Печерському районі.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.
Вказана земельна ділянка за своїм функціональним призначенням належить до земель зеленої зони та центрального історичного ареалу столиці.
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