Через сильний дощ було закрито вхід на станцію метро «Вирлиця»

Київ. 7 червня. УНІАН. У Києві 6 червня близько 19.45 на станції метро «Вирлиця» Сирецько-Печерської лінії внаслідок сильного дощу спрацював протипаводковий автоматичний захист.

У зв’язку з цим вхід до станції був автоматично закритий, повідомили УНІАН у прес-службі Головного теруправління МНС у м. Києві.

Станція працювала як транзитна, вода до приміщень не потрапила.

Дана подія на розклад руху потягів не вплинула. Від запропонованої МНС допомоги метрополітен відмовився.

На місці події перебували співробітники ГТУ МНС в м. Києві.

Сьогодні в 00.15 станція була відкрита.