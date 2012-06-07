Через сильний дощ було закрито вхід на станцію метро «Вирлиця»
12:28, 07 червня 2012Київ
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Сьогодні станцію відкрито
Київ. 7 червня. УНІАН. У Києві 6 червня близько 19.45 на станції метро «Вирлиця» Сирецько-Печерської лінії внаслідок сильного дощу спрацював протипаводковий автоматичний захист.
У зв’язку з цим вхід до станції був автоматично закритий, повідомили УНІАН у прес-службі Головного теруправління МНС у м. Києві.
Станція працювала як транзитна, вода до приміщень не потрапила.
Дана подія на розклад руху потягів не вплинула. Від запропонованої МНС допомоги метрополітен відмовився.
На місці події перебували співробітники ГТУ МНС в м. Києві.
Сьогодні в 00.15 станція була відкрита.
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