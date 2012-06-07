Юні таланти Солом’янки отримали творчі стипендії

Київ. 7 червня. УНІАН. Голова Солом’янської райдержадміністрації Іван Сидоров вручив творчі стипендії найобдарованішим, найталановитішим та найсумліннішим учням районних шкіл естетичного виховання, які з успіхом опановують гру на різних інструментах та оволодівають навичками художньої майстерності.

Про це повідрмляється на офіційному сайті Солом`янської райдержадміністрації.

Цього року в приміщенні дитячої музичної школи №14 ім. Кабалевського такі нагороди отримали 22 стипендіати. Усі вони обдаровані діти, які представляють своє мистецтво в багатьох країнах світу, де стають лауреатами міжнародних конкурсів, фестивалів та займають почесні призові місця. Вони постійні учасники районних та міських заходів.

Так шестирічна Вікторія Давіденко, учениця ДМШ №14 ім. Д. Кабалевського стала володарем Гран-Прі конкурсу «Golden stars», нагороджена Великою срібною медаллю конкурсу «Золотий трюк», вийшла в десятку переможців телеконкурсів «Україна має таланти» та «Минута славы».

Значні досягнення має вихованка дитячої музичної школи ім. Д. Кабалевського – Грабовська Тетяна. Вона з успіхом перемагає у конкурсах та фестивалях не тільки, як учень циркового відділення, а ще й як піаністка.

Учениця ДМШ №33 Анастасія Святненко є постійним учасником районних концертів. Талановита, яскрава вокалістка має багато творчих нагород – Гран-при Міжнародного конкурсу-фестивалю «Весняний зорепад», І премія Міжнародного дитячого фестивалю «Сонце, радість, краса» у Болгарії, Гран-при XІІ Всеукраїнського конкурсу-фестивалю для дітей та молоді «Весняний зорепад».

