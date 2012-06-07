На вулицях Барбюса та Федорова відновлено тепломережу

Київ. 7 червня. УНІАН. ПАТ «Київенерго» ліквідувала пошкодження магістральної тепломережі на перетині вулиць Анрі Барбюса та Івана Федорова у Печерському районі столиці.

Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій ПАТ «Київенерго», з урахуванням зношеності тепломережі фахівці компанії не лише ліквідували пошкодження, що утворилося, але й замінили на цій ділянці 8,5 м теплопроводу.

Ремонтні роботи було завершено 6 червня майже опівночі. Станом на 6.00 7 червня відновлено гаряче водопостачання усіх споживачів. Ведуться роботи з відновлення благоустрою.

Як відомо, 5 червня на перетині вулиць Анрі Барбюса та Івана Федорова (в районі НСК «Олімпійський») було пошкоджено тепломережу діаметром 700 мм. Внаслідок цього стався витік теплоносія на поверхню на проїжджій частині. Пошкодження трапилося через зношеність теплопроводу, якому виповнилося 40 років.

Від гарячого водопостачання було відключено 13 споживачів (3 житлові будинки, решта – адміністративні приміщення).