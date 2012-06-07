Артисти дитячого театру опери та балету влаштували виставу просто неба

Київ. 7 червня. УНІАН. Артисти Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва (КМАТОБ) заявляють про можливе виселення з приміщення на Контрактовій площі за адресою вулиця Межигірська, 2.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 60 акторів у сценічних костюмах вийшли до будівлі театру з плакатами: «Не забирайте театр у дітей!», «Гостинний Двір, дитячий театр, хто наступний?»

Просто неба під дощем митці заспівали кілька пісень з репертуару театру.

Як пояснила режисер-постановник театру Оксана Тараненко, відповідно до закону України № 4336-VI, який Верховна Рада ухвалила 13 січня, будівлю КМАТОБ було виключено з переліку пам’яток культурної спадщини.

«І з того часу нас приватизують! І нам не кажуть, що не хвилюйтеся, театр не закриють. Нас мовчки, тихо приватизують», - заявила О.Тараненко і додала, що звернення членів колективу театру до парламенту та голови КМДА Олександра Попова не дали жодних результатів.

За її словами, 400 працівників театру бояться виселення з приміщення на Контрактовій площі.

«Ми вийшли, щоб отримати хоч якусь відповідь: чи продовжують нам договір оренди, чи будемо ми працювати у новому сезоні у цій будівлі», - сказала О.Тараненко.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2011 року депутат Київради Віталій Кличко заявляв, що столична влада ініціює приватизацію дитячого музичного театру на Подолі.

При цьому В.Кличко наголошував, що будівля театру визнана пам`ятником архітектури і занесена до державного реєстру, тобто приватизувати її неможливо, згідно із законом, оскільки сьогодні діє мораторій на відчуження об`єктів культури і мораторій на приватизацію об`єктів культурної спадщини.

1 грудня Київрада внесла до програми приватизації комунального майна територіальної громади столиці на 2011-2012 рр. нежитлові приміщення Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей і юнацтва по вул. Межигірська, 2 А.

У рішенні йдеться про передачу підвальних приміщень дитячого музичного театру на Подолі, в яких розташований центр дозвілля «РА» площею 706,1 кв. м. Вказані підвальні приміщення були спірними між театром та власниками центру дозвілля «РА». Справа тривалий час розглядалася у судах.