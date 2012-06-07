Ураган в Києві: затоплені підземні переходи, став трамвай

Київ. 7 червня. УНІАН. В результаті урагану з сильним дощем, що стався учора ввечері, в Києві виявилися затопленими підземні пішохідні переходи, зупинився швидкісний трамвай і маршрутки, з`явилися проблеми у пасажирів та працівників метрополітену.

Про це пише газета «Сегодня», яка зібрала інформацію про наслідки негоди від киян.

Так, вчора ближче до вечора різко погіршилися погодні умови в столиці. У місті почалася злива, яка супроводжувалася громом і блискавкою. За лічені хвилини в місті різко потемніло. Калюжі по коліно утворилися за кілька хвилин.

Редакція "Сегодня", яка знаходиться на вул. Борщагівській, опублікувала знімки видів з вікна, де видно, що вулиця затоплена, трамваї стоять, а машини утворили пробку на автодорозі, оскільки лише деяких водії в не зупиняв рівень води, що був вище номерних знаків.

За інформацією видання, зупинився рух транспорту на Індустріальному мосту, на станції метро «Кловська» городяни не могли вийти з офісу - будівлі підтопило; біля метро «Шулявська» затопило перехід.«Води - по коліно! Страшно туди заходити, люди бояться порізати ноги осколками скла. Деякі перебігають дорогу через проспект Перемоги. А біля метро «Шулявська» вода стоїть по щиколотки », - розповіла киянка Світлана.

Начальник Головного управління НС КМДА Віталій Пшеничний зазначив, що головна проблема урагану - це масові затоплення.«Затопило метро« Вирлиця », так що довелося вирішувати питання про те, щоб там не випускати людей, а поїзди пропускати транзитом», - розказав В.Пшеничний.

На площі Перемоги вода позривала люки. В районі Медмістечка в супер-калюжах "потонули" вантажівка і маршрутка. Видання розмістило фото із затопленими проспектом Комарова, Героїв Севастополя, Броварського проспекту.

«Жертв ніяких немає, це найголовніше», - підкреслив В.Пшеничний.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру, дощі продовжаться і завтра. За даними синоптиків, мокро буде цілий день, а максимальна температура вдень складе +15. В п`ятницю і на вихідні також очікуються опади, але зате буде тепло - до 24 градусів.

20.10. Проспект Комарова. Фото.

20.10. Героїв Севастополя. Фото.

20.30. Броварський проспект.

20.50. Фан-зону на Хрещатику теж затопило. Коли почалася гроза, працівники, які монтували зону, відключили екрани. Ковролін у віп-зоні був у воді. Працівники кинулися забирати обладнання в намети, а по вул. Городецького текла вода.

21.00. У київській мерії сказали, що зливостоки сьогодні полагодять.

21.10. В "Сегодня" звертаються читачі, що подивилися відео, зняте з вікна редакції, з питанням, що будується біля нашого будинку. Відповідь: на Борщагівській будується муніципальний житловий будинок. Скоро об`єкт буде зданий в експлуатацію.

21.15. Потоп на Шулявці.

21.28. Згідно з прогнозом Гідрометцентру, дощі продовжаться і завтра. За даними синоптиків, мокро буде цілий день, а максимальна температура вдень становитиме +15. В п`ятницю і на вихідні також очікуються опади, але зате буде тепло - до 24 градусів.