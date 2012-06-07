Організатори Євро-2012 оприлюднили перелік заборонених предметів на території фан-зони

Київ, 7 червня. УНІАН. Організатори офіційної фан-зони Євро-2012 у Києві оприлюднили перелік заборонених предметів, з якими не пустять на її територію.

Про це повідомляється на офіційному сайті Шевченківської райдержадміністрації.

До переліку включено 19 предметів. Крім загально прийнятих (зброя, наркотики, великі сумки, рюкзаки, пакунки тощо) фанам заборонено вносити на територію фан-зони прапори на древках довжиною більш ніж 1 метр та з діаметром древка більше 1 сантиметру, мотоциклетні й інші види шоломів, парасольки у вигляді тростини, будь-які лікарські засоби, пігулки, шприци, прапори, плакати, тканини розміром завдовжки більш ніж 2 метри та шириною більше 1,5 метри.

До переліку заборонених предметів включені також будь-які рекламні матеріали, велосипеди, роликові ковзани, рідини в будь-якій тарі, будь-які політичні агітаційні матеріали, професійні фотокамери та відео камери, усі види аерозолів, гучномовні прилади, свічки.

На території фан-зони будуть визначені територія для спонсорів, VIP-зона зі своєю інфраструктурою та окремим входом і під`їздом, офіційний магазин УЄФА Євро-2012, місця для закладів громадського харчування, медіацентр, пункти медичної допомоги, приміщення служби безпеки, санітарно-технічні зони, а також територія для осіб з обмеженими можливостями.

Біля кожного офіційного входу у фан-зону на окремій, забезпеченій відеонаглядом і огородженій парканом території, будуть створені камери зберігання. На вході до камер зберігання будуть встановлені перегородки, через які прийматимуться речі на зберігання. Обслуговуючий персонал буде складатись зі стюардів фан-зони.

Охорона фан-зони та прилеглої до неї території буде здійснюватись цілодобово.

Як повідомляв УНІАН, офіційно фан-зону буде відкрито 8 червня.