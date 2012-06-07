Український дім представить «Футбольну гордість України»

Київ. 7 червня. УНІАН. З 8 по 23 червня 2012 року за підтримки Федерації Футболу України, Місцевого організаційного комітету «ЄВРО 2012 Україна» та журналу «Футбол» в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудеться інтерактивна фотовиставка «Футбольна гордість України».

Як повідомляє прес-служба центру «Український дім», на виставці буде представлено більше 200 фотографій, які відображають цілісну картину усіх етапів становлення та розвитку нашої гордості – української збірної. Автор оригінальних знімків – один з найкращих спортивних фотокореспондентів України – Євгеній Кравс.

Крім того, Центр запрошує усіх вболівальників футболу, хто не встиг придбати квитки на матчі Євро-2012, стати відвідувачем Українського дому футболу. Майже на цілий місяць, з 8 по 24 червня в Українському домі транслюватимуться усі матчі чемпіонату на одному з найбільших екранів Києва площею 28 кв. м.

Організатори обіцяють гостям найкращу якість сигналу і високий професійний рівень технічного забезпечення трансляції у критому VIP-майданчику в епіцентрі подій футбольного дійства. Передбачено загалом 500 посадочних місць, комфортабельне розміщення за столиками, високий рівень обслуговування персоналу. Квитки можна буде придбати у касах Українського дому та в театральних касах. Вартість квитка - 280 грн.

*** Євгеній Кравс — український фотокореспондент. З 1992 року — фотокореспондент газети «Експрес». Власний кореспондент газет «Команда» та «Спорт-Експрес» у Львові, офіційний фотограф національної збірної України з футболу. Лауреат і переможець багатьох міжнародних фотографічних Салонів художньої фотографії під егідою Міжнародної спілки фотохудожників (FIAP). Переможець найпрестижнішого українського конкурсу фотокореспондентів «День» (2002), найкращий спортивний фотограф за версією Національного олімпійського комітету України (2006), найкращий фотограф Прем’єр-ліги України (2008, 2009).