В Голосієво до 1 вересня планують відкрити ще один дитячий садок

Київ, 6 червня. УНІАН. В Голосіївському районі столиці до до початку нового навчального року планують відкрити ще один дитячий садок - № 196 по вул. Дмитра Луценка, 13.

Про це повідомляється на офіційному сайті Голосіївської райдержадміністрації.

Відкриття цієї дошкільної установи допоможе вирішити проблему влаштування дітей до дитячих садочків у густонаселеному мікрорайоні Теремки-II.

На даний час завершуються ремонтні роботи та відбувається благоустрій території. Першого вересня до Дня знань садок № 196 відновить роботу як заклад комунальної форми власності для 207 дітей. У дитячому закладі працюватиме 12 груп, з яких 3 групи для дітей раннього віку, 7 – дошкільних, 2 спеціальні групи для дітей з порушеннями мовлення.

В освітній процес будуть впроваджені Lego- та інформаційно-комунікаційні технології, інноваційна методика Марії Монтесорі, гуманітарне спрямування діяльності.