В КМДА спростували інформацію про прорив мережі на Андріївському

Київ. 6 червня. УНІАН. В Київській міській держадміністрації спростували інформацію про прорив інженерних мереж на Андріївському узвозі 4 червня.

Як поінформували УНІАН в прес-службі КМДА, витік брудних вод на поверхню Андріївського узвозу дійсно був, але до офіційного відкриття, 1 червня.

При цьому у прес-службі наголосили, що пориву труб не було, а витік брудних вод стався через засмічення каналізації – в неї потрапив целофановий пакет, який “забив” мережу.

Того ж дня фахівці очистили каналізацію та налагодили нормальну її роботу.

“Те, що опублікували окремі ЗМІ – перекручування інформації”, - зазначили в прес-службі КМДА.

Детальнішу інформацію щодо цієї ситуації пізніше надасть керівництво району.

Довідка УНІАН. Сьогодні “Українська правда” розмістила інформацію з посиланням на журналістку Ірину Карманову, яка у Фейсбуці розмістила фото та написала, що 4 червня, на другий день після фоційного відкриття Андріївського узвозу, там посеред вулиці прорвало трубу. За її словами, натиск був настільки сильним, що вода била з-під землі як фонтан.

Офіційне відкриття реконструйованого Андріївського узвозу відбулося 3 червня.