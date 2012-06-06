«Правозахист» просить владу Києва навести лад з МАФами

Київ. 6 червня. УНІАН. Громадська організація «Правозахист» звернулася до голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, голови комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд КМДА Олександра Мазурчака і голови комісії з питань координації заходів щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд торгового, побутового, соціально-культурного або іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Київ Людмили Денисюк з проханням вирішити ряд проблем у питанні облаштування МАФів у столиці.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив член громадської колегії Держкомпідприємництва України, голова ГО «Правозахист» Геннадій Черевко.

“Ми готові щільно співробітничати з О.Поповим, який дійсно стурбований питаннями корупції. Ми б хотіли з ним зустрітися і вирішувати ці питання”, - сказав Г.Черевко.

Так, “Правозахист”, який об`єднує 774 підприємці-власники господарських і продовольчих магазинів, просить місцеву владу ухвалити відповідні рішення з наступних питань: при необхідному демонтажі кіоску в 100-метровій зоні дати можливість власникам або змінити вид товару для продажу, або перенести МАФ за встановлену зону; зупинити встановлення нових торгових тимчасових споруд у Києві до вирішення термінових питань з їх розміщення; захистити легальні МАФи від незаконного демонтажу; а також розробити спільно з представниками влади, бізнесу і громадськості прозору план-схему розміщення МАФів у Києві.

“Ухвалені рішення Київради з приводу демонтажів МАФів у 100-метровій зоні біля метро, наведення ладу в центральній частині, в півторикілометровій зоні, на сьогоднішній день не повною мірою виконуються”, - вважають підприємці.

Крім того, підприємці просять столичних чиновників повернути право діяльності власнику МАФу за адресою: просп. Маяковського, 91Б, магазин якого було, на їхню думку, незаконно демонтовано.