Спікер ВР просить Київраду розглянути заяву Черновецького

Київ. 6 червня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин направив лист Секретарю Київської міської ради Галині Герезі з проханням організувати розгляд заяви Київського міського голови Леоніда Черновецького про складення ним своїх повноважень у разі її надходження.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

«У засобах масової інформації з’явилось повідомлення про звернення Київського міського голови Л.Черновецького до Київської міської ради з особистою заявою про складення ним повноважень голови», - зазначив В.Литвин у листі.

Він зауважив, що відповідно до вимог статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (у разі надходження такої заяви) просить організувати її розгляд та з огляду на пункт 30 статті 85 Конституції України надіслати відповідні рішення, матеріали та пропозиції до Верховної Ради України.

Як нагадують в Київраді, 1 червня 2012 року Київський міський голова Л.Черновецький написав заяву про дострокове складення повноважень.

Частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що заступник міського голови - секретар Київради тимчасово здійснює повноваження Київського міського голови у разі звільнення голови з посади у зв`язку з достроковим припиненням його повноважень.