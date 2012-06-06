Офіційна фан-зона Євро-2012 розпочне роботу 8 червня

Київ. 6 червня. УНІАН. 8 червня, у день відкриття турніру Євро-2012, розпочинає роботу офіційна фан-зона Приймаючого міста Києва. Відкриття фан-зони відбудеться о 12:00.

Сьогодні завершуються останні роботи з монтажу елементів фан-зони на Хрещатику, які проводить генеральний оператор фан-зони ТОВ «Холідей сервіс», повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З 7 червня у периметрі офіційної фан-зони столиці вводиться режим безпеки, тож всі 5 вхідних груп почнуть працювати з контролем на стан безпеки.

Протягом чемпіонату у фан-зоні працюватиме великий екран діаметром 144 кв. м, де можна буде переглядати трансляцію всіх матчів Євро-2012, а також додаткові екрани площею 70 кв. м кожен. Торгові точки від офіційних спонсорів чемпіонату пропонуватимуть вболівальникам різноманітну їжу та напої. Також у фан-зоні уже встановлені та підключені до каналізації стаціонарні санвузли. На всій території фан-зони буде доступний безкоштовний безпровідний Інтернет. Щодня тут чергуватимуть бригади швидкої допомоги, правоохоронці.

Організатори зазначають, що вхід до фан-зони буде вільним, окрім нематчевих днів. Саме в ці дні заплановано проведення культурної програми за участю вітчизняних та зарубіжних зірок.

Разом із фан-зоною свою роботу розпочне і медіа-центр міста Києва, який на період Євро-2012 стане головним інформаційним центром столиці та осередком роботи вітчизняних та іноземних журналістів.

Нагадаємо, медіа-центр базуватиметься в Національній музичній академії імені П.І. Чайковського, що за адресою вул. Городецького, 1-3/11.

Міськими службами відпрацьовані усі питання щодо забезпечення комфортної роботи журналістів у медіа-центрі (технічне оснащення, харчування, відпочинок представників мас-медіа).Функціонуватиме медіа-центр щодня з 12.00 до 00.00, а у дні матчів – до 01.00.