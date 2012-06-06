Дитбудинок у Дарниці щотижня безкоштовно отримуватиме м'ясну продукцію

Київ, 6 червня. УНІАН. Дитячий будинок сімейного типу Олександра та Олени Юсан отримав сертифікат на безкоштовне щотижневе право отримання м’ясної продукції.

Про це повідомляється на офіційному сайті Дарницької райдержадміністрації.

Сертифікат було вручено в магазині "Пятачок" (вул. Срібнокільська, 22) за підтримки голови Дарницької РДА Сергія Вітковського та при сприянні директора сільськогосподарської асоціації "Нива Переяславщини", Героя України Олександра Мостіпана.