Дві зелені зони в Дарницькому районі реконструюють

Київ. 6 червня. УНІАН. Дві зелені зони в Дарницькому районі столиці реконструюють.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, йдеться про реконструкцію паркової території на вулиці Анни Ахматової, 43 та влаштування скверу на проспекті Петра Григоренка, 28.

Згідно з підписаним головою КМДА розпорядженням, відповідні роботи з організації облаштування цих двох об’єктів здійснить Комунальне об’єднання «Київзеленбуд», яке має розробити проектно-кошторисну документацію та визначить проектні і підрядні організації на виконання відповідних робіт.

При укладанні замовником договорів підряду на виконання робіт будуть передбачені умови щодо надання гарантій якості виконання робіт та встановлені гарантійні строки експлуатації встановленого обладнання та виконаних робіт.