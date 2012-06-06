ФДМУ планує виставити на продаж Київський мотоциклетний завод

Київ. 6 червня. УНІАН. Фонд державного майна України (ФДМУ), відповідно до затвердженого плану розміщення акцій, планує виставити у другому півріччі 2012 р. на приватизаційний конкурс з елементами аукціону 95,81% ПАТ "Київський мотоциклетний завод", повідомляє офіційне видання Фонду "Відомості приватизації" від 6 червня п.р.

ФДМУ також планує провести пільгове розміщення 4,19% акцій "Київського мотоциклетного заводу" серед працівників підприємства (0,49% статутного фонду) та інших громадян, які мають право на пільгове придбання акцій (3,70%).

Довідка УНІАН. Київський мотоциклетний завод було створено на базі бронетанкового ремзаводу E8 у 1945 році. На підприємстві було впроваджено 22 моделі мотоциклів різних потужностей. У 1994 році державне підприємство «Київський мотоциклетний завод» перетворене на ВАТ.

100% акцій підприємства належать державі і перебувають в управлінні Фонду держмайна України.