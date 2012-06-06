У ДТП на Червонозоряному проспекті загинуло двоє людей
12:33, 06 червня 2012Київ
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Зіткнулись машини
Київ. 6 червня. УНІАН. Сьогодні вранці проспекті в Києві внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло 2 людини.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, автокатастрофа трапилась біля будинку 94-А.
За попередніми даними, автомобіль «Опель» виїжджав з місця стоянки від тротуару і робив розворот. В цей час в нього вдарився автомобіль «Ніссан». Обидві людини, які перебували в автомобілі «Опель», загинули.
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