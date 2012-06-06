Міліція не причетна до пожежі в циганському таборі

Київ. 6 червня. УНІАН. У міліції Києва спростовують інформацію про причетність правоохоронців до пожежі в циганському таборі.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві з приводу появи у деяких Інтернет-виданнях інформації про те, що у Дніпровському районі працівники міліції нібито спалили циганський табір.

Як підкреслили в столичному главку, за фактом оприлюдненої інформації проведено перевірку, в ході якої встановлено, що працівники міліції не тільки не вчиняли жодних дій проти мешканців табору, а навпаки, під час пожежі, яку виявив наряд патрульної служби Дніпровського райуправління, брали активну участь у її гасінні та рятували майно громадян.

Для надання допомоги за тривогою було піднято батальйон патрульної служби, додали в міліції, підкресливши, що жодної інформації щодо пожежі та інших протиправних дій відносно мешканців табору до відповідних служб не надходило взагалі.

«Тож відділ зв’язків з громадськістю столичної міліції мусить констатувати, що інформація про причетність міліції до пожежі у таборі жодним чином не відповідає дійсності та носить явно провокаційний характер. Її модератори мали на меті за допомогою гучних заголовків та використання чуток дезінформувати суспільство та вкотре кинути тінь на правоохоронні органи», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, циганський табір у столиці згорів у минулі вихідні.

Табір, в якому проживало близько 50 осіб, включаючи дітей, приїхав із Закарпаття й оселився в зеленій зоні біля вулиці Березняківської, недалеко від залізничного полотна. За словами циган, у вихідні до них навідалися невідомі і підпалили намети.

"Невідомі сказали, що нам тут не місце, тим більше напередодні Євро-2012. А потім табір загорівся", - сказали газеті «Сегодня» мешканці табору. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Незважаючи на пожежу, з`їжджати табір не планує - він просто переїхав на сусідню галявину, зазначає видання.