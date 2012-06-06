Київський референдум поєднають з парламентськими виборами

Київ. 6 червня. УНІАН. Перший київський референдум доцільно провести паралельно з виборами до Верховної Ради України. Таку думку висловив голова КМДА Олександр Попов в прямому ефірі телеканалу «Київ», пише муніципальна газета “Хрещатик”.

«Якщо за логікою йти, то його потрібно проводити разом з якимись виборами. Ось ми очікуємо вибори до Верховної Ради України. Я вважаю, що логічно було б не витрачати додаткові кошти, а провести разом з ними і референдум. Але тут ще питання закону і проходження певних етапів: розгляд на сесії міської ради, прийняття відповідного рішення та інше », - зазначив він.

За словами О.Попова, якщо кияни підтримають ідею референдуму і буде зібрано відповідну кількість підписів, то встигнути пройти всі необхідні процедури до осені і провести міський референдум разом з парламентськими виборами цілком реально.

Як повідомляв УНІАН, на міський референдум передбачається винести три питання:

1. “Чи схвалюєте Ви обов’язкове включення до щорічного бюджету м.Києва надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці?”

2. “Чи схвалюєте Ви створення в Києві підлеглої міській громаді муніципальної міліції, що має забезпечувати порядок у місті та безпеку жителів?”

3. “Чи схвалюєте Ви базові проектні рішення нового Генерального плану розвитку м.Києва?”

Громадянський форум Києва (ГФК), який займається організацією референдуму поінформував 1 червня, що за два тижні ініціативним групами було зібрано 154 тис з необхідних 216 тис підписів киян на підтримку ініційованого головою міськдержадміністрації О.Поповим першого міського референдуму.

Згідно з законодавством, 216 тис. підписів, тобто не менш як 10% мешканців столиці, треба зібрати до 15 червня.