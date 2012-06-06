В Деснянському управлінні праці та соцзахисту населення облаштовано "Куточок матері та дитини"

Київ, 6 червня. УНІАН. В управлінні праці та соціального захисту населення у Деснянському районі облаштовано "Куточок матері та дитини".

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Тепер відвідувачі, які приходять до управління праці та соціального захисту населення Деснянського району з дітьми, зможуть провести час перед прийомом у "Куточку матері та дитини".

Іграшки, книжки, олівці для малювання, різноманітні ігри зроблять для малечі час, проведений у державному закладі, цікавим та змістовним.

"У подальшому буде облаштоване місце для збереження дитячих колясок. Також для покращення якості надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, посилення соціального захисту малозабезпечених сімей, інвалідів, ветеранів війни та праці, вдосконалення механізму надання житлових субсидій у районному управлінні праці та соціального захисту населення запроваджена "єдина технологія" прийому громадян. Щодня мешканці району можуть прийти на прийом для призначення усіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою. Це значно спрощує механізм і скорочує час візиту", – сказав перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації Вадим Костюченко.