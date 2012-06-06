Київ вивчить досвід Варшави щодо електронного запису дітей до ДНЗ

Київ. 6 червня. УНІАН. Впродовж двох днів, 5 та 6 червня, спеціалісти відділу освіти з

Варшави проводитимуть навчальні семінари для українських колег щодо створення та адміністрування електронної системи запису до дошкільних навчальних закладів міста Києва.

Як інформує прес-служба Київської імської держадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти та науки Віру Горюнову, введення такої системи та створення спеціального веб-порталу створить можливість прозоро та швидко здійснювати видачу направлення для зарахування дитини в дошкільний навчальний заклад та запису до дитсадків.

Так, на інформаційному порталі дошкілля буде розміщено фотографії дитсадків, контактну інформацію, дані про загальну кількість місць у групах, відомості щодо можливостей інклюзивного навчання, додаткових освітніх послуг: гуртків, групи з вивчення іноземних мов, логіки та інше.

Зауважимо, що подібні системи електронного запису до ДНЗ вже успішно працюють у Москві та Варшаві. Вони значно полегшують процес планування, контролю та оцінки системи дошкільного виховання. У Головному управлінні освіти і науки КМДА очікують, що нова система має спростити роботу районних управлінь освіти, а також вивільнить бюджетні кошти через економію матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для підготовки звітності за старою, паперовою, формою.

Впродовж літа компанія Майкрософт та її партнери розроблятимуть безпосередньо технічний продукт, а спеціалісти Головного управління освіти і науки Києва наповнюватимуть базу даних інформацією щодо кожного дошкільного навчального закладу столиці.

Планується, що у тестовому режимі система запрацює вже у вересні 2012 року.

Нагадаємо, що проект зі створення електронної системи запису до дошкільних навчальних закладів Києва було презентовано у рамках першого київського форуму «Інноваційний простір дошкільної освіти столиці». Його буде реалізовано у партнерстві Головного управління освіти і науки за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та компанії Майкрософт.