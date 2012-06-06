На Оболоні пройшов чемпіонат Києва з роликового спорту

Київ, 6 червня. УНІАН. В Оболонському районі столиці пройшов чемпіонат Києва з роликового спорту.

Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, спортивний захід організувала Київська міська федерація роликового спорту всіх видів та напрямків за підтримки Київської міської державної адміністрації, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради, Оболонської РДА та Роллер Клубу "САМ Рейсінг Тім".

У змаганнях взяли участь діти на дистанції 500 метрів та 1600 метрів, в категорії ветеранів та категорії фітнес учасники змагались на дистанції 1600 метрів. Більш підготовлені учасники взяли участь у марафоні на дистанцію 21 км.

Переможців та призерів змагань було нагороджено цінними призами, медалями та дипломами.