До суду скеровано справу по самозахопленню землі на о.Жуків

Київ. 6 червня. УНІАН. Київською прокуратурою захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням голови правління ПАТ «Київпорядкомплект» у зловживанні службовим становищем та самовільному зайнятті земельної ділянки загальною площею майже 13 га на о. Жуків в Голосіївському районі столиці.

Як інформує прес-служба Генеральної прокуратури України, розмір шкоди, заподіяної державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, складає 1,2 млн грн.

За даними ГПУ, ПАТ «Київпорядкомплект» використовувалася територія природно-заповідного фонду - острова Жуків, для розміщення споруди складу піску та об’єктів його обслуговування.