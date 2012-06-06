До суду скеровано справу по самозахопленню землі на о.Жуків
09:24, 06 червня 2012Київ
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Заподіяна шкода - 1,2 млн грн
Київ. 6 червня. УНІАН. Київською прокуратурою захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням голови правління ПАТ «Київпорядкомплект» у зловживанні службовим становищем та самовільному зайнятті земельної ділянки загальною площею майже 13 га на о. Жуків в Голосіївському районі столиці.
Як інформує прес-служба Генеральної прокуратури України, розмір шкоди, заподіяної державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, складає 1,2 млн грн.
За даними ГПУ, ПАТ «Київпорядкомплект» використовувалася територія природно-заповідного фонду - острова Жуків, для розміщення споруди складу піску та об’єктів його обслуговування.
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