Перекрито рух в районі перехрестя вулиць Барбюса та Федорова

Київ. 6 червня. УНІАН. У зв’язку з проривом тепломережі по вулиці Барбюса на ділянці від вулиці Димитрова до вулиці Лабораторної та по вулиці Федорова від вулиці Предславинської до вулиці Барбюса повністю перекрито рух транспорту.

Як інформує сайт Державтоінспекції в м. Києві, там розпочато ремонті роботи, які триватимуть по 7 червня включно.

Державтоінспекція просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень .

Як повідомляв УНІАН, за інформацією «Київенерго» неподалік НСК«Олімпійського» вдень 5 червня прорвало трубу діаметром 700 міліметрів. Це спричинило витік теплоносія на поверхню на проїжджій частині та руйнування асфальтового покриття. Ліквідувати пошкодження мережі планується протягом доби. Відключеними від гарячого водопостачання залишились 13 споживачів (три житлові будинки, решта – адміністративні приміщення).