Пошкодження тепломережі біля НСК «Олімпійський» локалізовано

Київ. 5 червня. УНІАН. Фахівці ПАТ «Київенерго» локалізували пошкодження магістральної теплової мережі, що виникло сьогдоні на перетині вулиць Анрі Барбюса та Івана Федорова у Печерському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго», пошкодження мережі діаметром 700 мм спричинило витік теплоносія на поверхню на проїжджій частині. Обладнання на ТЕЦ-5 зафіксувало витік близько 13.51, після чого пошкоджена ділянка магістралі була відключена.

Пошкодження сталося через зношеність мережі, оскільки вона була прокладена ще у 1972 році.

На місце події одразу виїхала аварійна бригада «Київенерго», яка відгородила пошкоджену ділянку і приступила до відновлювальних робіт. Ліквідувати пошкодження планується протягом доби.

Станом на 17.00 відключеними від гарячого водопостачання залишаються 13 споживачів (три житлові будинки, решта – адміністративні приміщення).