У Києві відкрито Міжнародний центр поліцейського співробітництва

Київ. 5 червня. УНІАН. У Києві до Євро-2012 відкрито Міжнародний центр поліцейського співробітництва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зазначивши, що Центр створено на базі Національної академії внутрішніх справ.

Працюватиме Центр поліцейського співробітництва у цілодобовому режимі на час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

На сьогодні у Центрі створено 32 робочих місця. Працівники осередку матимуть змогу контролювати ситуацію на стадіонах приймаючих міст за допомогою відеозв′язку та встановлених на футбольних аренах камер відеоспостереження.

Організатори Центру запевнили, що за допомогою сучасної техніки можна отримати двосторонній відеозв’язок з польськими колегами. Це значно спрощує процес співробітництва правоохоронних відомств обох країн, а також створює усі умови для оперативного реагування на будь-які події.

Окрім того, що під прицілом відеокамер знаходяться головні футбольні арени країни, на чотирьох великих моніторах виведене зображення з 63 відеокамер спостереження, які встановлені у столиці. Це дасть змогу на відстані контролювати громадський порядок на вулицях Києва. До того ж, Центр постійно триматиме зв`язок і з оперативним штабом, який розташований на базі МВС України.