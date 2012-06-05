У дитячі табори за підтримки влади вже поїхали 300 юних киян

Київ. 5 червня. УНІАН. За підтримки міської влади днями більше 300 юних киян відбули на оздоровлення до Запорізької, Одеської та Львівської областей.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА.

Наразі, у столиці триває активна підготовка до наступних змін літнього відпочинку сезону 2012 року.

Крім того, відновити сили, гарно відпочивши, мають можливість і студенти денної форми навчання столичних вишів. Для цього, як інформує КМДА, потрібно звернутися до ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту за телефонами: 279-69-66; 278-37-88. Усі охочі матимуть можливість відпочинку у пансіонаті «Рута», що в Одеській області на Чорному морі, надавши копію студентського квитка та сплативши 30% вартості путівки, а лідери студентського самоврядування – лише 10%.

Загалом цього року майже 40 тисяч юних киян пільгових категорій матимуть можливість оздоровитися та відпочити за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, активно проводиться робота із залучення додаткових коштів, що дасть змогу відпочити майже 150-м тисячам дітей.

Скористатись своїм правом на літній відпочинок та оздоровлення можуть діти від 7 до 18 років. Залежно від категорії юні мешканці столиці можуть претендувати як на безкоштовні, так і 10, 20, 30 та 50% путівки.

Відпочиватимуть юні кияни у Київській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Закарпатській, Полтавській, Черкаській областях, а також у південно-західний частині Криму та на узбережжі Азовського моря.