Печерські податківці відзначили переможців та учасників конкурсу дитячої творчості "Податки очима дітей-2012"

Київ. 5 червня. УНІАН. Державна податкова інспекція у Печерському районі столиці відзначила переможців та учасників І районного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Податки очима дітей-2012".

Про це УНІАН повідомили в районній податковій інспекції.

Святковий захід проходив у приміщенні Київського національного університету технологій та дизайну. Зала була прикрашена – кольоровими кульками, експозицією робіт всіх учасників конкурсу та ілюстраціями з мультфільму "Місто Мрії". А поліграфічні "силуети" головних героїв: податківця Сан Санича та його дітей Назара та Ганнусі, виготовлені власноруч з картону руками податкових волонтерів, немов зійшли на сцену із-за ошатних лаштунків.

Сюрпризи до ювілейного заходу підготували й учні податкового 3 класу загальноосвітньої школи № 84.

Зокрема, школярка Анна Лесик продекламувала присутнім власний вірш "Про податки", а її однокласники – юні театрали – презентували глядачам інсценізацію казки "Податки – сила". Це театралізоване дійство було підготовлене за участі класного керівника Світлани Мироненко. Начальник управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю районної податкової Лариса Мильнікова-Сатиш вручила їй, як кращому вчителю, котрий сприяє податковому просвітництву, іменний годинник з фірмовим логотипом податкової служби.

Приємним моментом для присутніх став спільний перегляд відеоролика про податки, спеціально розробленого до цього свята податковими волонтерами, а також вже улюбленого дітьми – анімаційного мультфільму "Місто мрії".

В кульмінаційний момент заходу на сцені перед присутніми в залі з`явилися добре знайомі герої вже згаданого мультику - Назар та Ганнуся. Втім, ще більшою несподіванкою для всіх учасників свята було побачити дітей в супроводі мами, а не батька – Сан Санича, (який в цей час на роботі займається контрольною перевіркою недобросовісних платників податків). Мама-податківець, (з цією роллю добре справилась Олена Луцов`ят), в свою чергу, "перевірила" знання школярів та їх батьків, а саме, наскільки "вправно" вони володіють податковими термінами, озвучивши для них податкові загадки.

Знаменита серед українських дітей "податкова родина" допомогла нагородити переможців та учасників Конкурсу почесними грамотами й цінними подарунками. Цього року школярі отримали у подарунок "джерело мудрості" й "найкращого порадника в житті" - цінні книги. А ще – розмальовки на тему "Місто мрії" та диски з мультфільмом.

Захід завершився організацією спільного фото, а атмосфера, що панувала, дозволила бути впевненим, що наступного року Конкурс матиме нових учасників та переможців дитячого відображення податкового світу.