Влітку комплексно відремонтують 200 житлових об’єктів

Київ. 5 червня. УНІАН. У Києві стартувала програма комплексної реконструкції житлового фонду та прилеглих територій.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації. програмою заплановано здійснити роботи, які включатимуть повну заміну асфальтного покриття у дворах та міжквартальних проїздах, ремонт ліфтів, під’їздів, сходинкових клітин, заміну зовнішнього та внутрішнього освітлення будинків, благоустрій та встановлення дитячих майданчиків, де це необхідно. Такі роботи протягом літа виконають у всіх районах міста на понад 200 локаціях. Для цього з бюджету буде виділено близько 350 млн грн.

Замовниками робіт визначено: ремонт під’їздів та ліфтів – КП «Спецжитлофонд», освітлення прибудинкових територій – КП «Київміськсвітло», асфальтування – КК «Київавтодор».

Як зазначається в повідомленні КМДА, усі ці роботи проводитимуться під особистим контролем голови міськдержадміністрації Олександра Попова.

Сьогодні він перевірив якість виконання робіт на вулиці Заболотного, 94-118.

«Ми розпочинаємо комплексний проект реконструкції житлового фонду. Стартуємо на початку літа задля того, щоб максимально встигнути до осені”, - підкреслив О.Попов.

За його словами, головний акцент влада робитиме на якості робіт з тим, щоб відремонтований житловий фонд зміг експлуатуватися ще щонайменше 20 років, не потребуючи будь-якого втручання.