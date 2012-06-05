Владі Києва презентовано проект «Україна 2020 – Політичний діалог»

Київ. 5 червня. УНІАН. Американська фундація «Україна – США» презентувала владі Києва проект співпраці в напрямку розбудови України.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, сьогодні відбулася зустріч представників фундації з головою КМДА Олександром Поповим.

Дипломати презентували О.Попову проект «Україна 2020 – Політичний діалог» та запросили до активної участі в цій ініціативі.

«Ми вітаємо вас як давніх і дуже хороших друзів. І раді нагоді обговорити як підсумки минулих спільних проектів, так і майбутні перспективи нашої співпраці. Тема конференції, яку ви будете проводити, «Україна 2020» – нам дуже цікава, бо наш стратегічний план – це Київ-2025. Оскільки ми не уявляємо собі розвиток Києва і України без співпраці з такими країнами як США, то я думаю, що ці проекти споріднені між собою», – зазначив О.Попов.

«Україна 2020 – Політичний діалог» – це ініціатива фундації, завданням якої є створення дискусійної платформи для експертів і урядовців України, США та Європи з метою обміну ідеями та вироблення спільного бачення у питанні розбудови України, йдеться у повідомленні.

Реалізація проекту здійснюється через діяльність тематичних робочих груп. Зараз працюють три групи: з питань зовнішньої політики, енергетики, національної безпеки та оборони. На завершальному етапі – формування робочої групи, що займатиметься питаннями культури та освіти. Крім того, фундація проводить консультації щодо створення робочих груп із питань відповідального урядування та економічного добробуту.

Провідні українські та міжнародні експерти керують роботою десятків спеціалістів у кожній робочій групі. Мета роботи – визначити важливі питання європейської інтеграції України і виробити спільне розуміння викликів і можливостей, пов’язаних з цими питаннями. За задумом організаторів, у результаті цієї роботи будуть сформульовані рекомендації для політиків, а також аналітичні матеріали, що стануть основою для діалогу у експертному середовищі та широких колах громадськості.