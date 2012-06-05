БЮТівці вимагають негайно провести сесію Київради

Київ. 5 червня. УНІАН. Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді вимагає негайно провести сесію міської ради, на якій депутати мають звернутися до Верховної Ради України щодо призначення виборів Київського міського голови.

Як повідомляє прес-служба фракції, відповідна ініціатива виникла у зв’язку з тим, що проведення найближчої чергової сесії Київради заплановане на 12 липня.

«Заява про складення повноважень Київського міського голови Леонідом Черновецьким потребує негайного розгляду Київрадою та призначення виборів мера. Але влада і не думає робити це, пояснюючи розрив у сесіях проведенням у Києві футбольного чемпіонату Євро-2012. Для нас же, киян, Київ важливіший, ніж Євро – столиця потребує нового обраного киянами мера», - заявила лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова.

Як відомо, повноваження Київського міського голови достроково припиняються у день прийняття на пленарному засіданні Київради рішення, яким зазначений факт береться до відома.