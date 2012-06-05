Міжнародний велопробіг "Світ без сиріт" стартував у Києві

Київ. 5 червня. УНІАН. У Києві стартував міжнародний велопробіг "Світ без сиріт", учасники якого до 30 червня планують відвідати три області України та декілька російських міст.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент альянсу "Україна без сиріт" Руслан Малюта.

"Це дуже амбітна справа. Попереду багато тисяч кілометрів, багато викликів, які потрібно здолати. Велотур "Світ без сиріт" починається етапом з України до Росії. Сьогодні команда стартує з Києва. Учасники проїдуть через Київську, Чернігівську і Сумську область у напрямку російського кордону, і далі тур продовжуватиметься територією Росії", - сказав Р.Малюта.

За його словами, загалом проект розрахований на 3-5 років, а його учасники - усиновлені безпритульні діти, діти-сироти та їхні вихователі - планують проїхати велосипедами навколо Земної кулі.

"Уже проведено цілий ряд переговорів щодо американського етапу. Зараз ми також розглядаємо можливість додати етап у Південно-Східній Азії. Але це поки ще відкриті питання", - повідомив президент альянсу "Україна без сиріт".

У свою чергу, президент благодійного фонду "Пілігрім" Геннадій Мохненко додав, що велопробіг здійснюватиметься у кілька етапів, аби дітей не відривати від навчального процесу. "На першому етапі - у червні - ми вирушаємо на Курськ, Орел, Тулу, Москву, Владимир, Нижній Новгород, Арзамас, Саранськ, Пензу. Потім у другій половині серпня ми поїдемо через Пензу, Тольятті, Самару, Челябінськ, Єкатеринбург. За Урал ми перейдемо у вересні, у вересні повертаємося в Україну, а по-весні будуть наступні етапи. Ми плануємо проїхати навколо всієї Земної кулі. Ми сподіваємося, що зможемо знайти партнерів, які допоможуть нам в організації велотуру у Європі і США. Але це все - через 2-3 роки", - зазначив він.

За словами ініціатора проекту "Ти будеш знайдений" Сергія Демидовича, велотур організований з метою привернути увагу суспільства до проблем сирітства не лише в Україні, але й в усьому світі.

Ініціаторами та організаторами велотуру "Світ без сиріт" виступили благодійний фонд "Пілігрім" та альянс "Україна без сиріт" за участі альянсу "Росія без сиріт" та асоціації "Еммануїл". Проект здійснюється за підтримки Міністерства соціальної політики України.