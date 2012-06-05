Погода в день першого матчу Євро-2012 в Києві буде сприятливою

Київ. 5 червня. УНІАН. У Києві 11 червня, в день проведення першого в столиці матчу Євро-2012, дощ не очікується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

За його словами, температурний режим цього дня буде помірним – 24-26 градусів тепла вдень зі зниженням на 2-4 градуси ввечері.

Загалом, як зауважив М.Кульбіда, погода для проведення матчу цього дня буде сприятливою.

Як повідомлялося, матчі Євро-2012 пройдуть у чотирьох польських та чотирьох українських містах з 8 червня по 1 липня.