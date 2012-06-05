На Подолі рівень заборгованості з виплати зарплати не зменшується

Київ, 5 червня. УНІАН. На підприємствах Подільського району столиці заборгованості з виплати зарплати не зменшується та залишається у травні на рівні 118,7 тис грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Подільської райдержадміністрації.

За статистичними даними станом на 1 травня заборгованість із виплати заробітної плати зафіксовано на 2 підприємствах-банкрутах на загальну суму 118,7 тис грн (Державне підприємство "Спеціалізоване конструкторське бюро діагностичної апаратури" - 93,1 тис грн та ЗАТ "Київгазпостач" - 25,6 тис. грн.).

Протягом травня 2012 року здійснено обстеження 5 підприємств щодо дотримання законодавства України про працю. Про результати поінформовано органи Пенсійного фонду, Податкові органи та Державну Територіальну інспекцію з питань праці м. Києва.