«Візз Ейр Україна» у вересні відкриє рейс з Києва до Кутаїсі

Київ. 5 червня. УНІАН. Українська бюджетна (лоукост) авіакомпанія «Візз Ейр Україна» планує у вересні 2012 року відкрити рейс з Києва до Кутаїсі (Грузія).

Як сказано в повідомленні компанії, рейс Київ-Кутаїсі «Візз Ейр Україна» буде першим лоукост сполученням між Україною і Грузією.

Рейс Київ-Кутаїсі виконуватиметься двічі на тиждень у рамках літнього розкладу і тричі на тиждень взимку.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, яка ліцензована Міністерством транспорту і зв`язку України. Входить до групи компаній Wizz Air.

На сьогодні флот авіакомпанії «Візз Ейр Україна» складається з двох літаків Airbus A320. Базовий аеропорт - “Київ” (Жуляни).

У 2011 році авіакомпанія «Візз Ейр Україна» перевезла 570 тис. пасажирів.

Wizz Air є найбільшим лоукост авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Авіакомпанія експлуатує 38 літаків Airbus A320 і здійснює пасажирські авіаперевезення з 15 баз у більш як 70 напрямах до 27 країн.