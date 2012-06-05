У столиці з'явилися нові казкові мешканці

Київ, 5 червня. УНІАН. На "Лісовій галявині" біля кінотеатру "Росія" з`явилися нові мешканці - сороканіжка-пісочниця і кумедний чудика у вигляді комфортного "крісла" для цілої компанії малюків.

Як повідомили УНІАН в прес-службі соціального центру "Перспектива", ці скульптурні композиції були встановлені в День захисту дітей.

Скульптурні композиції виконав київський архітектор Костянтин Скритуцький, відомий оригінальними скульптурами на Пейзажній алеї та в центрі міста.

"Лісова галявина" була створена біля кінотеатру рік тому за ініціативи голови правління соціального центру "Перспектива" Геннадія Виходцева. Цього разу він подарував дітлашні нових жителів Лісової галявини.

Дітей, які зібралися на свято, розважали творчі колективи району та волонтери. Кожен малюк міг продемонструвати свою винахідливість та кмітливість, взявши участь у різноманітних конкурсах. Для маленьких художників був організований творчий конкурс малюнку на асфальті. Усі, хто взяв участь у конкурсах, які цього дня проходили під час свята, отримали подарунки від організаторів.

"Мені дуже приємно, що Лісова галявина стала справжнім культурним центром для жителів масиву. Діти – це наше майбутнє, і саме заради них ми сьогодні живемо й працюємо. Кожен із них потребує нашої постійної турботи та опіки. Дорослі мають створити умови для розвитку кожної дитини. Ми в соціальному центрі "Перспектива" знаємо, що перспектива має бути у кожного, саме тому започаткували низку програм, спрямованих на розвиток, навчання та виховання наших дітей", – сказав Г. Виходцев.

Довідка УНІАН. Громадська організація "Соціальний центр "Перспектива" створена для підтримки соціальних ініціатив мешканців Лісового масиву Деснянського району Києва.

За період своєї діяльності активісти соціального центру разом із місцевими жителями реалізували низку проектів на території мікрорайону: благоустрій дитячих і спортивних майданчиків, збирання благодійної допомоги – акція "Наше тепло – ветеранам", встановлення "Перспективної ялинки" біля кінотеатру "Росія", конкурси "Мій найкращий вчитель", "Вихідці з Лісового", "Лісова галявина" тощо.



Соціальний центр "Перспектива" очолює Геннадій Виходцев, який народився та виріс на Лісовому масиві.