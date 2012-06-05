Черновецький залишається діючим мером до засідання міськради

Київ. 5 червня. УНІАН. Повноваження Київського міського голови достроково припиняються у день прийняття на пленарному засіданні Київради рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської ради.

З дня прийняття такого рішення секретар Київради тимчасово набуває повноважень міського голови, зазначили в міській раді.

Заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега підкреслила, що відповідно до закону, протягом 15 днів після звільнення з посади міського голови вона звернеться до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів мера.

Як нагадують в Київраді, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складення повноважень.

Частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що заступник міського голови - секретар Київради тимчасово здійснює повноваження Київського міського голови у разі звільнення голови з посади у зв`язку з достроковим припиненням його повноважень.