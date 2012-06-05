У Святошині буде створено Алею дружби України та Франції

Київ, 5 червня. УНІАН. У Святошинському районі столиці під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу буде створено Алею дружби України та Франції.

Про це УНІАН повідомили в Святошинській райдержадміністрації з посиланням на заступника голови РДА з питань ЖКГ, благоустрою та надзвичайних ситуацій Івана Богославця.

"В рамках проведення Євро-2012, з 19 по 22 червня в Києві перебуватиме французька офіційна делегація з Тулузи – міста-побратима Києва. 21 червня програмою передбачено спільне урочисте висадження Алеї дружби України і Франції, яке відбудеться в Святошинському районі", - сказав І.Богославець.

За його словами, 21 червня Святошин відвідуватимуть мер та віце-мери міста Тулузи. Заступник голови РДА уточнив, що Алею буде висаджено на розі вулиці Тулузи та проспекту Леся Курбаса. "Члени делегації посадять молоді деревця горобини та каштану. Наші комунальні служби та зеленбудівці активно проводять зараз підготовчі роботи", - зазначив заступник голови Святошинської РДА.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня французький міністр у справах молоді та спорту Валері Фурнейрон заявила, що жоден з членів уряду Франції не приїде до України на матчі Євро-2012.

При цьому вона зазначила, що Міністерство закордонних справ 30 травня інформувало український уряд про цю ситуацію.

Президент Франції Франсуа Олланд 24 травня за підсумками неформального саміту Євросоюзу в Брюсселі заявив, що не збирається їхати до України на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

"Я дуже люблю футбол, проте те, що відбувається в Україні – це проблема", - сказав Ф.Олланд.

Довідка УНІАН. У рамках фіналу Євро-2012 збірна Франції 15 червня в Донецьку гратиме зі збірною України.