Печерський та Оболонський райони - лідери з благоустрою

Київ. 5 червня. УНІАН. Печерський та Оболонський райони розділили перше місце за результатми првоеденого весняного двомісячника з благоустрою столиці.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака.

Друге місце розділили Шевченківський та Дарницький райони, третіми у рейтингу стали

Солом’янський та та Святошинський.

Серед комунальних підприємств районних державних адміністрацій кращим визначено Управління житлово-комунального господарства Печерського району. На другому місці – КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янського району, третю сходинку рейтингу посіло КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Голосіївського району.

Більш того, серед комунальних підприємств шляхово-експлуатаційних управлінь кращим стало КП ШЕУ Шевченківського району, на другому місці – КП ШЕУ Печерського району, а КП ШЕУ Оболонського району посіло третє місце.

Серед комунальних підприємств утримання зелених насаджень першу сходинку розділили КП УЗН Голосіївського та Оболонського районів, а КП УЗН Дарницького посіло друге місце.

Зауважимо, що міська комісія з благоустрою під час весняного двомісячника провела п’ять виїзних засідань. Під час інспектування члени комісії обстежили території десяти районів, зокрема, промислові зони, будівельні майданчики, мікрорайони приватного сектору, парки, сквери, а також стан утримання дитячих та спортивних майданчиків.

Особлива увага приділялася санітарній очистці міста, озелененню та відновленню благоустрою територій після розриттів на інженерних мережах.

Зокрема, за період двомісячника з благоустрою висаджено понад 51 тис. дерев та 55 тис. кущів, відновлено 565 га газонів, знято у районах понад 6 тис. 800 сухостійних дерев. Крім того, відновлено зовнішнє освітлення понад 7 тис. 970 входів у будинки та 42 тис. 146 погонних метрів внутрішньоквартальних проїздів.

Під час весняного двомісячника відремонтовано 428 тис. кв. м. фасадів будівель, встановлено 90 нових дитячих та 6 спортивних майданчиків та відремонтовано 2 тис. 297 дитячих майданчиків і 263 спортивні майданчики.

Більше того, створено 143 екологічні зони та ліквідовано понад 274 несанкціоновані сміттєзвалища, очищені та впорядковані зелені зони, парки, сквери тощо.

Значні зусилля були спрямовані на підготовку до Євро-2012. Так, оформлено в’їзні групи з Бориспільського, Броварського, Житомирського, Одеського напрямків, створені квітникові композиції.

До участі у заходах з благоустрою було задіяно понад 610 осіб.