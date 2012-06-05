Ім’я відомого письменника Олеся Бердника присвоять бібліотеці № 133
В Київраді підтримали ініціативу
Київ. 5 червня. УНІАН. Бібліотеці № 133 Дарницького району столиці буде присвоєно ім’я відомого українського письменника Олеся Бердника.
Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця, відповідна ініціатива бібліотеки була підтримана членами вказаної комісії
О.Бригинець зазначив, що в грудні цього року виповнюється 85 років від дня народження О.Бердника.
Депутат розповів, що колектив бібліотеки веде активну роботу з популяризації літературної спадщини відомого українського письменника та громадського діяча. Працівники закладу проводять зустрічі з родиною письменника, беруть участь у Всеукраїнських Бердниківських читаннях.
Проект рішення про увічнення пам’яті письменника має бути ще розглянутий на засіданні сесії Київради.
***Олександр Павлович (Олесь) Бердник (25 грудня 1927 р. - 18 березня 2003 р.) - український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей. Член-засновник Української Гельсінської групи (УГГ).