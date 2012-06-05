У столиці під час вчорашнього буревію постраждали 5 осіб

Київ. 5 червня. УНІАН. Учора, 4 червня, в Києві пройшов буревій, під час якого постраждали 5 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного.

Також було повалено 208 дерев, пошкоджено 9 автомобілів, пошкоджено дахи 3-х житлових будинків та однієї лікарні.

При цьому В.Пшеничний поінформував, що наслідки негоди було оперативно ліквідовано до 22-ї години того ж дня.

«Одразу після закінчення негоди ми підняли всі аварійні бригади Головного управління та КП «Київська служба порятунку». Працювали зеленбудівці всіх районів міста, які розпилювали звалені дерева та звільняли від них проїжджі частини і тротуари. Крім того, працівники «Київавтодору» чистили зливостоки, які були засмічені внаслідок зливи», - сказав В.Пшеничний.

Також, за його словами, фахівці комунального підприємства «Київпастранс» оперативно ліквідували пориви контактних мереж трамвайних та тролейбусних маршрутів, а працівники «Київенерго» працювали над поновленням електропостачання.

Наразі ще триває відновлення мереж зовнішнього освітлення та прибирання дрібних гілок повалених дерев.