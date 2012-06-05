Київ. 5 червня. УНІАН. В Будинку художника відбувся літературно-мистецький вечір Миколи Томенка з нагоди його 75-річного ювилею.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації.

Привітати поета прийшли народні артисти України Олександр Василенко, Віталій Білоножко, заслужені артисти України Оксана Калінчук, Петро Бойко, Андрій Бурлуцький, дует "Росичі", народний вокальний ансамбль "Зорянка", Геннадій Володько, а також гордість Шевченківського району - Дитяча хореографічна студія українського танцю "Барвіночок".

Сам ювіляр, лауреат Міжнародної премії імені П. Гулака-Артемовського та літературної премії імені В. Мисика, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки письменників України М.Томенко виступав на сцені, читаючи щирі, ліричні та патріотичні вірші різних років творчості.

Довідка УНІАН. М. Томенко народився 25 травня 1937 року в селі Ярославка Шполянського району Черкаської області. Батьки - одвічні хлібороби. Батько загинув на фронтах Великої Вітчизняної війни, мати, виснажена каторжною працею в колгоспі, померла у 56 років. Ріс круглим сиротою.

Після закінчення Антонівської середньої школи працював на руднику "Гігант" у м.Кривому Розі кріпильником та скреперистом. Служив на флоті - старшим тральним електриком на бойових тральщиках - знешкоджував бойові міни, залишені фашистами у наших водах під час та після закінчення Другої світової війни (1958-1961 рр.).

З 1961 по 1966 рік навчався в Київському державному університеті ім.Т.Г.Шевченка на філологічному факультеті.

Працював у провідних видавництвах України, почавши свій трудовий стаж з посади коректора у видавництві "Політвидав України", у державному видавництві художньої літератури "Дніпро". Працював редактором відділу поезії і драматургії; у видавництві "Мистецтво" - редактор репертуарних збірників "Райдуга", "Сурмач" для колективів художньої самодіяльності; "Музична Україна", "Український письменник" - на редакторській посаді; у щорічнику "Наука і культура" - старшим редактором літератури й мистецтва; у журналі "Дніпро" - літературним працівником; в журналі "Учитель" - редактором; в редакції газети "Чорнобильський вісник" - літературним редактором; потім - в редакції газети "Урядовий кур`єр", „Профспілкові вісті", «Вечірній Київ»ю. Був головним редактором журналу „Профспілки України», а також працював у Міністерстві культури України в репертуарно-редакційній колегії з драматургії (1994-1996)

Із 46-річного безперервного стажу роботи — 29 років журналістської та 39 років письменницької. За цей час видав 18 книг поезій, прози, п`єс, пісень: "Дика груша", "Між берегами днів", "Вишневий цвіт", "Червоні вершники", "Дорога до хліба", "Сівба", "Вибране", "З трудової книжки матері", "Микола Трублаїні"(бібліографічна повість із серії "Уславлені імена"), "Дмитро Білоус"(літературний портрет), "Орел-Срібнокрилець" - книга п`єс для дітей , книги віршів для дітей "Стежина" та "Кує зозуля з лугу", «Дика груша» (вибране 2006), трилогія «Трудова книжка матері» (2003), тетралогія «Трудова книжка матері» (2008), книги пісень «Білі птиці снігів» (2010) та «Поміж печалями й любов`ю» (2011).

Лауреат Міжнародної премії ім. Гулака-Артемовського та літературної премії ім. Василя Мисика. 2010 року став лауреатом літературно-мистецької премії ім.Дмитра Луценка. На пісенність його віршів звернув увагу свого часу Андрій Малишко і благословив молодого поета на Пісню. Написано понад 60 популярних пісень на музику провідних композиторів України - Ігоря Шамо, Олександра Білаша, Анатолія Пашкевича, Климентія Домінчена, Віталія Кирейка, Костянтина Мяскова, Анатолія Гайденка, а також Віталія Дем`янишина, Петра Зуба, Олексія Беца, Людмили Височинської, Людмили Левітової, Генадія Володька, Анатолія Лаврінчука та багатьох інших. Виконують пісні: Раїса Кириченко, заслужена капела бандуристів України, капела "Думка", ансамбль "Льонок", квартет "Явір", квартет "Кобза", тріо Мареничів, В. Білоножко, Ю. Рожков, В. Шпортько, А. Мокренко, М. Гнатюк, Ауріка Ротару, О.Василенко, Л. Волянська (Канада), дует «Росичі».

Пісня "Червоні вершники» серед циклу пісень О.Білаша - відзначена Шевченківською премією. До 70-річчя від дня народження вийшов компакт-диск пісень «Білі птиці снігів» із Золотого фонду Українського радіо.